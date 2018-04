Se odpravljate v London? Premislite, postal je smrtonosen

AFP Na tem delu pločnika je izdihnila najstnica. FOTO: AFP

Fotografija mladostnika, ki je zabodel vrstnika.

47

umorov je bilo letos v britanski prestolnici.

LONDON – Najstnica je zadnja žrtev serije umorov, ki so letos v prestolnici Velike Britanije terjali že 47 življenj. Policisti so v zvečer našli ustreljeno 17-letno dekle v Tottenhamu. Čeprav so se reševalci dolgo uro trudili, da bi ji rešili življenje, je nekaj pred enajsto uro izdihnila na ulici v mlaki krvi. Scotland Yard je povedal, da je morilec še vedno na begu. Deklici je bilo ime, ustrelil pa jo je nekdo iz mimovozečega avtomobila povsem brez razloga, umrla je v naročju svoje mame. Le par minut zatem je bil slabe tri kilometre stran podobno ustreljen neki 16-letnik, ta se še bori za življenje.Statistike razkrivajo, da je postal London bolj smrtonosno mesto od New Yorka, kar se je zgodilo prvič v sodobni zgodovini. V zadnjih dveh mesecih je število umorov za 38 odstotkov višje kot leta 2014. Februarja je bilo v Londonu umorjenih 15 ljudi, v New Yorku pa 14. Marca je v Londonu ugasnilo 22 življenj, spet eno več kot v New Yorku, ki slovi kot nasilno urbano središče. To pa ni vse, v britanski prestolnici je kar trikrat več prijavljenih posilstev.V nedeljo, 1. aprila, so časopisi objavili novico o zamaskiranem mladostniku, ki beži z 20-centimetrskim nožem v rokah, potem ko je zabodel 16-letnega fanta v restavraciji s hitro prehrano. Brutalni napad se je zgodil po prihodu s kapucami zakritih mladostnikov v lokal. Policisti so aretirali štiri osebe, a trije, med njimi tudi glavni osumljenec z nožem, so še na begu. Policija sumi, da gre pri zadnjih zločinih za obračune med tolpami.