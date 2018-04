Razkosal jo je, zdaj bo sedel

KÖBENHAVN – Danski izumitelj Peter Madsen je bil na sojenju zaradi umora švedske novinarke Kim Wall na svoji podmornici obsojen na dosmrtni zapor.



Madsen je med sojenjem vztrajal, da je bila smrt Wallove nesreča ter da je njeno truplo razkosal in ga vrgel v morje v paniki. Tožilstvo je na sojenju izpostavilo, da je Madsen, namesto da bi poklical reševalce, svoji ženi poslal esemes, češ da odhaja na pustolovščino. Madsen je trdil, da se je s tem pravzaprav poslovil od žene, češ da po smrti novinarke ni videl druge rešitve, kot da si vzame življenje.

Spremenil zgodbo

Wallova je izginila 10. avgusta lani, ko je pisala reportažo o Madsenu. Novinarka je bila nazadnje videna skupaj z izumiteljem na krovu njegove podmornice. Madsen je, ko so ga našli, trdil, da jo je živo spustil na kopno, sam pa se odpeljal s podmornico. Ko so čez nekaj časa našli dele njenega trupla, je začel trditi, da je poskušal narediti samomor tako, da bi potonil skupaj s podmornico.



Med sojenjem je mrliška oglednica opisala, da so na truplu in glavi 30-letne Wallove našli več poškodb, na genitalijah pa na desetine vbodnih ran. Nekatere poškodbe so nastale pred smrtjo Švedinje. Točnega vzroka njene smrti niso odkrili, mrliška oglednica pa je prepričana, da je imela zagotovo »blokirane dihalne poti«. To bi se lahko zgodilo zaradi davljenja, rezanja grla ali utapljanja, je pojasnila.

Umor načrtoval?

Tožilstvo je prepričano, da je Madsen svojo žrtev nekajkrat zabodel v področje genitalij, preden jo je usmrtil. Potem je razkosal njeno truplo, dele trupla, glavo, roke in noge pa nato dal v posamezne vrečke, jih obtežil in odvrgel na dno zaliva ob Köbenhavnu. Prepričani so tudi, da je zločin načrtoval vnaprej, ker je žago, plastične vrečke in uteži prinesel s seboj na podmornico.