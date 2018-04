Radovan za mizo ustrelil sina, poškodoval tudi vnuka

Kraj nesreče, v kateri je bilo ranjenih pet ljudi. FOTO: Fb

BJELOVAR – Hrvaška policija je v nedeljo zvečer obravnavala hudo prometno nesrečo, v kateri je bilo poškodovanih pet ljudi, med njimi štirje otroci. Izkazalo se je, da jo je povzročil 62-letni voznik avtomobila znamke BMW. Kmalu zatem so med domačini zakrožile govorice, da je bil krivec nesreče, ki je sredi februarja za mizo ustrelil lastnega sina.je ubil s pištolo s strelom v glavo. Pred tem je sin pretepel očeta.Radovan se je znašel v priporu, a so ga izpustili, tako da se lahko brani s prostosti. V nesreči je poškodoval štiri najstnike, dva sta bila v kritičnem stanju. Eden izmed huje poškodovanih 14-letnikov je njegov vnuk oziroma sin ubitega Sanjina; dobil je hude poškodbe glave, v lokalni bolnišnici so ga stabilizirali, nato pa prepeljali v Zagreb na nadaljnje zdravljenje. Radovan je otroke peljal s kopanja v bližnjih toplicah in med vožnjo izgubil nadzor nad vozilom. »Z desnimi kolesi je zapeljal čez bankino in pristal v obcestnem jarku, s sprednjim delom je udaril v betonski most, čez katerega vodi poljska pot. Vozilo se je ustavilo na desnem boku,« je pojasnil predstavnik policije.