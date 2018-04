»Prodajam otroka za organe, je popolnoma zdrav«

Nekatere ženske enostavno nikoli ne bi smele postati matere, se strinjajo uporabniki spletnih omrežij, kjer kroži pretresljiv oglas neke Rusinje, ki zdaj sicer trdi, da ji ga je podtaknila nekdanja sostanovalka, s katero sta se sprli. Rusinja naj bi v oglasu zapisala, da lastnega otroka prodaja za organe in da je ta popolnoma zdrav.



Ljudmilo Sadrijevo (40) iz Čeljabinska zaradi oglasa trenutno preiskuje policija zaradi suma, da je nameravala prodati lastnega otroka preprodajalcem organov na črnem trgu. Svojega sina je ponujala za 2400 ameriških dolarjev, poroča The Sun.



Kmalu po objavi oglasa so na njena vrata potrkali policisti, ženska pa jim menda s svojo razlago ni prepričala. Trdila je, da se ji je nekdanja sostanovalka želela maščevati, saj sta se sprli zaradi preureditve stanovanja. Potožila je, da ji ljudje zdaj grozijo. »Bilo je strašno, še vedno se bojim. Ljudje me prepoznajo na ulici. Grozijo mi, da me bodo ubili,« je povedala in dodala, da je morala otroka izpisati iz vrtca.



Policijska preiskava pa še vedno poteka.