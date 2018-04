Še preden je pobil starše, si je Tin (20) ugašal cigarete na obrazu

ZADAR – Na okrajnem sodišču v Zadru bo 9. maja pred sodnika stopil 20-letniiz Čiste Velike, ki je lani brutalno ubil svoje starše. Svojo obrambo bo sodišču predstavil za zaprtimi vrati.Po sklepu upravnika je od decembra 2017 Šunjergi določen povečan nadzor v zaporu. Že dvakrat je bil sprejet namreč v zaporniško bolnišnico zaradi jemanja opiatov in motenj prilagajanja, obstaja pa tudi možnost nepričakovanega napada oz. pobega. Iz njegovega zdravniškega kartona je mogoče razbrati, da si je na lastnem obrazu ugašal cigarete, že pred umorom staršev je bil nagnjen k samopoškodovanju (rezanje po delih telesa in rokah). V priporu se menda Šunjerga zgledno obnaša in ne dela ekscesov.Šunjerga je lani ubil očeta in mater, ker sta mu očitala lenobo v šoli in uživanje drog. Dobil je nekaj prepovedi prepovedi, on pa je to razumel kot napad na osebno svobodo, piše Jutarnji list.