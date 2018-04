Posilil in umoril 80-letno sosedo

Stapleton trdi, da se zločina ne spominja. FOTO: Facebook

Ne spomni se

LIVERPOOL – Na sodišču v Liverpoolu v Angliji se je končalo sojenje 52-letnemu zasvojencu, ki je posilil in umoril svojo 80-letno sosedo. Izkazalo se je, da se je z njo spoprijateljil nekaj mesecev pred zločinom, prihajal je na njen dom v Kirkbyju in zanjo opravljal manjša gospodinjska opravila. Usodne noči je ženico posilil, brutalno pretepel in ji ukradel poročni prstan, ki ga je vdova nosila dolgih 60 let. Zasvojenec z mamili Stapleton je bil pred umorom kar 108-krat obsojen zaradi tatvin, prevar in mamil. Teresa je v hiši živela od leta 1996 in bila v lokalni skupnosti zelo priljubljena, ker je rada pomagala. Od upokojitve je opravila veliko prostovoljnega dela.Osemnajstega oktobra je zagledala Charlesa, kako se je nekaj pred enajsto ponoči spotikal po njenem vrtu. »Videla je postavo, ki je čez ograjo splezala na njen vrt. Prepoznala ga je in pomislila, da zganja norčije, ni se ji zdelo sumljivo.« Sosedje so pozneje opazili, da se pri njej doma prižigajo in ugašajo luči, ter obris osebe, ki se sprehaja iz sobe v sobo. Starkino truplo je naslednje jutro našla na tleh dnevne sobe njena najmlajša hči, ko se je ustavila, da bi jo peljala po nakupih. Istega jutra je Charles obiskal zastavljavca v središču Kirkbyja in prodal njen poročni prstan, še en prstan, uro in par uhanov za 125 evrov. Policija mu je hitro prišla na sled in kmalu se je znašel za zapahi. Sprva je gnusni zločin zanikal, nato pa vse priznal. Obsojen je bil na 31 let zaporne kazni, čeprav je njegov zagovornik trdil, da se morilec in posiljevalec ne spominja, kaj se je usodne noči dogajalo.