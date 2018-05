Pomladna smuka usodna, pet smučarjev umrlo

ŽENEVA – Od 14 turnih smučarjev, ki so morali na območju gore Pigne d'Arolla v Alpah na jugu Švice zaradi slabega vremena noč z nedelje na ponedeljek preživeti na prostem, jih je po zadnjih podatkih umrlo pet, je sporočila tamkajšnja policija. V ponedeljek so v Alpah na območju kantona Bern mrtva našli še dva plezalca, stara 21 in 22 let. Smučarji so bili izpostavljenim temperaturam pod lediščem, pri sebi pa niso imeli primerne opreme za bivakiranje niti jim ni uspelo priti do koče. Noč so preživeli na 3270 metrih nadmorske višine. Smučarji so bili na turi v dveh skupinah, ker jih v ponedeljek zjutraj še ni bilo pri koči, je skrbnik poklical na pomoč.

Nemci, Italijani, Francozi

V reševalni akciji je sodelovalo sedem helikopterjev. Ko so reševalci našli pogrešane, je bil eden od njih že mrtev, najverjetneje zaradi padca. Preostale so reševalci prepeljali v bolnišnico, kjer pa so zaradi podhladitve življenje izgubili še trije smučarji. V ponedeljek zvečer je umrl še eden. Med smrtnimi žrtvami so Nemci, Italijani in Francozi, vendar jih uradno še niso identificirati. Vse družine so obvestili o tragediji.