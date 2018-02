Policisti odkrili 200 migrantov, stlačenih v tovornjaku

TAMAULIPAS – V Mehiki so v soboto pridržali okoli 300 ljudi, ki so jih hoteli pretihotapiti v ZDA brez vode in hrane. Največjo skupino skoraj 200 migrantov, med katerimi je bilo veliko otrok, so našli stlačene v tovornjaku brez ustreznega zračenja. Skupino 200 migrantov iz Gvatemale, Hondurasa in Salvadorja je mehiška policija slučajno našla v tovornjaku, ki ga je ustavila v kraju Tamaulipas na severovzhodu Mehike tik pred mejo s Teksasom. Me njimi je bilo tudi veliko otrok, 55 jih je bilo s starši ali drugimi svojci, 24 pa jih je bilo na nevarni poti brez spremstva. Pred tednom dni so v Mehiki prav tako prijeli 174 migrantov iz Srednje Amerike, ki so hoteli nezakonito prečkati mejo z ZDA.

Pravice do mednarodne zaščite Mehika ne upošteva

Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je nedavno poročala, da Mehika več tisoč migrantov iz srednjeameriških držav deportira nazaj v domovine, ne da bi upoštevala njihovo pravico do mednarodne zaščite, do katere so upravičeni v primeru gonje organiziranega kriminala proti njim.