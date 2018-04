Po štiridesetih letih prijeli množičnega posiljevalca in morilca

Iskali so ga 40 let. FOTO: Sacramento Sheriff's Office

Če ga je kdo oviral, ga je ubil

Aretacija brez upiranja

SACRAMENTO – Policija je v sredo v Kaliforniji aretirala 72-letnega, ki je osumljen, da je med letoma 1976 in 1986 po državi ubil najmanj 12 ljudi, posilil 45 žensk in izvršil najmanj 120 vlomov. Dolgo iskanje zločinca, ki je nekdanji policist, je pomagalo skleniti odkritje dokaza DNK.DeAngelo je od leta 1973 do leta 1976 delal kot policist v mestu Exeter, zatem pa do leta 1979 v Auburnu. Največ zločinov je izvršil v predmestju prestolnice Sacramento, idiličnem belskem naselju Rancho Cordova. Potem ko je začel ubijati, posiljevati in vlamljati, so ljudje skrbno zaklepali hiše, še posebej ženske pa so nenehno živele v strahu, kdaj bodo na vrsti. Žrtve in sorodniki so veseli, da je policija končno opravila svoje delo, čeprav številni sumijo, da bi ga verjetno hitreje, če zločinec ne bi bil eden od njih.Do zdaj neznani morilec je bil znan kot »posiljevalec vzhodnega območja«, »izvirni nočni zalezovalec« in »morilec zlate države«, kot je drugo ime za Kalifornijo. DeAngelo je zadnji umor izvršil leta 1986, nato pa naj bi se upokojil, vsaj glede na dokaze, ki so jih zbrali preiskovalci.Motiv za zločine je bil na prvem mestu posilstvo, vendar pa je kriminalec vlamljal v hiše, kjer so bile ženske same, z otroki ali pa možmi. Če mu je bil kdo napoti, ga je ubil.Preiskava je šla med stare primere, ker ni bilo več novih zločinov, vendar pa so preiskovalci leta 2001 povezali nekaj dotlej še nepovezanih zločinov po Kaliforniji. Niso odnehali in leta 2016 je FBI ponudil 50.000 dolarjev nagrade za informacije o zločincu.Takrat so javnost opozorili, da gre najverjetneje za belega moškega starega med 60 in 75 leti, ki ima svetle lase, je atletske postave in je izurjen v vojaških ali policijskih veščinah.Tožilka mesta Sacramentoje priznala, da je DeAngelo postal osumljenec šele prejšnji teden, ko so analizirali neki dotlej »zapostavljeni« DNK. Policisti so dobili nalog za aretacijo in ga v noči na sredo pri Sacramentu izvršili brez upiranja osumljenega.Ena od posiljenih leta 1976, danes 72-letna, je povedala, da je vedno verjela, da je posiljevalec še živ in ga bodo ujeli. Sovraštvo in jeza sta z leti zbledela, vendar pa je vsako noč pred spanjem molila za dvoje – da več ne bi imela nočnih mor o posilstvu in da bi zločinca prijeli.