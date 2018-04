Po osmih dneh našli Mateo (17)

Ni izginila prvič



ŠIBENIK – Po več kot tednu dni iskanja so našli pogrešano 17-letnoiz Šibenika. Kot smo že poročali , je prejšnji teden odšla od doma in se ni vrnila, iz telefona pa je vzela kartico SIM in jo pustila v svoji sobi. Sedaj so jo našli in je na varnem, so za hrvaške medije potrdili na tamkajšnji policiji. Več informacij o tem, kaj se je z njo dogajalo minuli teden, bo predvidoma znanih jutri, poroča 24sata.Njena fotografija je preplavila vse hrvaške portale in medije. »Upam, da se bo oglasila in vrnila domov,« je takrat dejal oče. Ob tem je dodal, da mora njegova hčerka vedeti, da jo iščejo, in jo pozval, naj se javi. Prav tako je novinarjem razkril, da je že dvakrat tako odšla od hiše, vendar se je vsakič po nekaj urah vrnila. Zato so bili doma zdaj toliko bolj zaskrbljeni, saj se je prvič zgodilo, da se ni vrnila več dni.