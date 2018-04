Peta prosi sodišče: »Ne izpustite mame iz zapora«

Peta Butler je bila posiljena leta 2006 v hotelski sobi v kraju Toowoombi, vzhodno od Brisbana. Njena mama Theresa je hči odpeljala na »vikendpaket« v bližnje mesto, jo napila in prisilila v seks z neznancem. Sodišče v Avstraliji jo je obsodilo šele 10 let kasneje, potem ko je Peta na skrivaj snemala materin telefonski pogovor, v katerem priznava svoj zločin, piše The Daily Mail. Po 12 letih ne ve, kdo jo je posilil, menda je bilo moškemu ime Thomo.



Thereso so obsodili na štiri leta zapora, zdaj pa so ji kazen zmanjšali. Peta zdaj zahteva, naj matere ne izpustijo. Podpisala se je tudi pod peticijo, v kateri prosi glavnega tožilca, naj mati ostane v zaporu.