Panika po napadu: iz kombija smrti skočili dve osebi

MÜNSTER – V zahodnem delu Nemčije v mestu Münster je kombi zapeljal v skupino ljudi . Umrli so štirje, najmanj 20 oseb je poškodovanih, poročajo nemški mediji. Med mrtvimi je tudi voznik kombija, ki naj bi si s strelnim orožjem sodil sam., tiskovni predstavnik policije v Műnsterju, je nekaj po 18. uri pojasnil, kaj se je zgodilo. »Ob 15.27 je kombi zapeljal na teraso restavracije, kjer so obedovali gostje. Tri osebe so umrle, 20 je ranjenih, šest huje. Storilec se je ubil v vozilu, njegova identiteta še ni znana, prav tako je prezgodaj govoriti o motivu,« je dejal in potrdil, da so v vozilu našli sumljivi predmet.Preiskujejo tudi izjavo priče, ki pravi, da sta tik pred trčenjem iz vozila stekli dve osebi.V mestu je sicer v času napada mrgolelo policistov, saj bi se moral odviti shod Kurdov.»Slišal sem močan udarec, potem pa so začeli vsi vpiti. Nastala je vsesplošna panika, ljudje so začeli bežati, policisti pa so bili na kraju v manj kot minuti,« je dejal eden izmed očividcev.»S prijateljico sva se vozili s kolesi, ko je v nekem trenutku proti nama pritekla množica ljudi. Kričali so, naj bežimo, in dodali, da je kot v grozljivki. Zbežali smo, a nas je vse skrbelo, da bi kje odjeknila še eksplozija ali pa da bi nas kdo ustrelil,« je dejala 21-letna študentka