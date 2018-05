Obupana, ker sina v šoli trpinčijo že dve leti

Mati upa, da bodo nasilneže izključili iz šole. FOTO: Facebook

Oglasil se je ravnatelj

EXETER – »Takšen je moj sin prišel iz šole. Po številnih sestankih zaradi nasilja še vedno nismo prišli nikamor in to je povsem nesprejemljivo! Če bi v šolo prišel s takšno poškodbo, bi nadme poslali socialne službe, tako pa v šoli mislijo, da je dovolj, če se mi opravičijo in je zadeva zaključena,« je na facebooku zapisala besna, mati 12-letnega, nad katerim se sošolci izživljajo na različne načine. Zaradi nasilnih dečkov ne more spati, jesti in ima hude travme. Ne mine dan, ko v šoli ni tepen. »Zmerjajo me z debeluhom, ničvrednežem, pravijo mi celo, da bi bilo najboljše, če bi storil samomor,« pravi Ryan.V šolo mora, čeprav se vsak dan boji, kaj hudega se mu bo zgodilo. Njegova mati Gemma v solzah pravi, da si ne more niti predstavljati, kaj prestaja njen sin. V šoli so menda ukrepali in dečke, ki so bili nasilni do Ryana, poslali v izolacijo, toda Gemma pravi, da bi jih morali izključiti. Poklicala je celo policijo, vendar so ji rekli, da mora najprej ukrepati šola, če pa bi se nasilje nadaljevalo, bodo v zadevo posegli oni. Razmišlja tudi, da bi sina prepisala drugam, vendar se ji ne zdi, da je to rešitev, poleg tega pa ima njen sin v šoli vendarle tudi precej prijateljev. Oglasil se je tudi ravnatelj, ki pravi, da zadevo preiskujejo in sodelujejo s starši nasilnežev.