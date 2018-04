Obsojeni terorist ga je nalašč povozil

Nesrečnik ne more hoditi in normalno govoriti.

BIRMINGHAM – Sodišče je 43-letnegaobsodilo na 12 let zaporne kazni, ker je julija lani s svojim mercedesom namenoma povozil. Incident se je zgodil v Birminghamu, ker je bil Shahid prepričan, da Patrick ovira promet. Nesrečniku je povzročil hude telesne poškodbe, saj je peljal čez njegovo telo in glavo. To pa ni vse, med sojenjem se je izkazalo, da je bil Shahid star znanec policije, saj je že bil obsojen zaradi sodelovanja pri terorizmu. Leta 2009 je bil 27 mesecev za zapahi, ker je med letoma 2004 in 2006 v Pakistan pošiljal opremo islamskim borcem, ki so jo nato uporabljali proti britanski vojski in njenim zaveznikom v Afganistanu. Pred kraljevim sodiščem v Birminghamu je priznal, da je povzročil hude poškodbe z nevarno vožnjo, sodnikpa ga je opozoril, da mu grozi visoka kazen, a dodal: »Jezni ste bili in ne dvomim, da ste mu zakričali, naj se umakne izpred vašega vozila.«Žrtev je utrpela hude poškodbe možganov, ki ga bodo spremljale do smrti in mu onemogočale normalno življenje. »Avtomobil ste namenoma uporabili kot orožje.« Na koncu je poskušal svoje dejanje prikriti, tako da je avtomobil temeljito opral. Sodnik mu je prav tako prepovedal, da 15 let sede za volan.Patrick je pripotoval iz Irske, da bi praznoval svoj 35. rojstni dan. Shahid je videl, kako se pogovarja z voznikom vozila pred njim, in je bil prepričan, da zadržuje promet. Zapeljal je do njega, spustil okno in začel kričati. Nato je namenoma zavil desno, da je Patrick padel po tleh in si poškodoval glavo, za konec je še počasi peljal čez njega. Celoten napad je na svojo kolesno kamero posnel naključni mimoidoči. Patrick ne more več normalno govoriti, ima težave s spominom in najverjetneje ne bo več mogel hoditi. Ves čas mora nositi zaščitno čelado, neredko ima strašansko boleče glavobole.