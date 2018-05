Nočna mora: sina (7) pustil varuški, zjutraj ga je našel mrtvega

Zadnjih pet let sta mama in oče svojega sina puščala pri isti varuški (69). To sta storila tudi v petek, nato pa v soboto zjutraj po vrnitvi domov doživela šok: sina sta našla zadavljenega.



Sedemletnika sta starša čez noč pustila pri varuški Elisabeth S. (69) v nemškem mestu Heilbronn, naslednji dan pa našla njegovo truplo v kadi, piše Bild. Kot še poročajo, je bil fant verjetno že prej zadavljen in nato položen v kad.



Ko sta se starša vrnila po sina, jima ni nihče odprl vrat. To je storil sosed. Staršema ni jasno, kaj se je zgodilo, saj Elisabetho poznata že dolgo. Opisujeta jo kot prijazno in ljubeznivo, sina pa je v zadnjih petih letih pazila večkrat.



Varuška je v soboto izginila, a se je čez nekaj dni vrnila domov. Soseda jo je videla in takoj poklicala policijo. Ta jo je priprla. Preiskava dogodka poteka.