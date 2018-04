DOBOJ – Štirje moški iz kraja Zavidovići v Bosni in Hercegovini, stari od 20 do 24 let, so osumljeni, da so imeli spolne odnose z mladoletnico. Tako naj bi se avgusta leta 2017 z deklico dogovorili in nato vsi štirje seksali, čeprav so vedeli, da v tistem času še ni imela 14 let.



Policisti iz Doboja so četverico že aretirali, poročajo tamkajšnji mediji.