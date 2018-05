Našo Andrejo na pločniku terorist ubil s kombijem

TORONTO - Ne le Kanada, ves svet žaluje zaradi napada, ki ga je 23. aprila v Torontu povzročil 25-letni. Policija ga je prijela manj kot pol ure zatem, ko je s kombijem zapeljal v množico pešcev na pločniku v severnem delu tega največjega kanadskega mesta. Ubil je 10 ljudi in jih 15 ranil. Sodišče ga je medtem že obtožilo desetih umorov. Večina žrtev so bile ženske. Motiv še ni znan, morilec pa naj bi bil sovražno naravnan prav do žensk.Po napadu je Minassian zbežal s prizorišča, a so ga policisti prijeli 26 minut pozneje. Pred aretacijo je osumljenec z nekim predmetom meril v policijo in vzklikal, naj ga ubijejo. Policisti niso streljali; ukazali so mu le, naj leže na tla. Minassian je obiskoval program za učence s posebnimi potrebami v srednji šoli v Torontu in po pripovedovanju nekdanjih sošolcev ni bil nasilen, deloval je le precej odmaknjeno. »Ni bil družaben, a spomnim se ga kot popolnoma neškodljivega,« se ga je spominjala njegova nekdanja sošolka.