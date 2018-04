Našli pogrešanega Franka: truplo je plavalo v jezeru

ŠIBENIK – Za 16-letnim Frankom Silovom se je 24. marca izgubila vsaka sled, od takrat so ga pristojne službe dnevno iskale, zdaj pa so ga le našli. Kot piše 24sata, je njegovo truplo našel čuvaj narodnega parka Krka. Franko se je 24. marca s čolnom odpravil na Visovačko jezero. Čoln se je prevrnil, trem mladoletnikom je uspelo priplavati do otoka, njemu pa ne.



Po vsakodnevnih iskalnih akcijah so Franka vendarle našli – menda prav tam, kjer se je prevrnil čoln. Šibeniška policija je potrdila, da so truplo že identificirali.