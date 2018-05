Naročila umor morilca, ki naj bi umoril moža

Linda se ne zna ustaviti.

Njena kriminalna kariera ni posebno uspešna.

SALT LAKE CITY – Nedavno je bila 70-letnaspoznana za krivo, ker je pred dvema letoma naročila umor svojega moža. Primer je toliko bolj zanimiv, ker se je med sojenjem izkazalo, da je pozneje prav tako najela morilca, ki naj bi umoril morilca njenega moža. Povrhu je vse skupaj izvajala iz zapora.Decembra 2016 so jo aretirali, potem ko je poskušala najeti morilca za bivšega moža, želela je, da bi bilo videti kot nesreča ali spodleteli vlom.je opravljal dela na njeni posesti, njega je prosila, naj najde morilca, in mu dala 4000 evrov gotovine. Obljubila mu je 6000 evrov vreden diamantni prstan in dodatnih 15.000 evrov iz naslova njegovega zdravstvenega zavarovanja.Olsen zločina ni mogel izvesti, namesto tega je vse povedal njenemu možu. Policija ga je opremila z mikrofonom in tako se je Linda ujela v past, sledila je aretacija in Linda je končala za rešetkami. A kmalu se je vse ponovilo. Pristopila je k zapornici, za katero je mislila, da je del rasistične tolpe, in ji naročila umor Olsena. S tem naj bi izginila edina priča in Linda je bila prepričana, da bi to zanjo pomenilo prostost. Napisala je pismo s ponudbo in ga poslala kontaktni osebi, ne da bi pomislila, da ga bodo v zaporu prestregli in prebrali. Grozi ji dosmrtna ječa. Kazen ji bodo izrekli 23. aprila.