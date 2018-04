Najstnik je bil živ pokopan

Š 9 NEWS Reševanje nepremišljenega najstnika

Š NINE Darien mu je v usta namestil vrtno cev.

ADELAIDE – V avstralskem zalivu Horseshoe Bay na jugu celine je najstnik na peščeni plaži skopal meter in pol globoko jamo. Šlo je za sila nepremišljeno dejanje, saj ga je pesek živega pokopal. »Jama je bila tri centimetre globlja od moje višine,« je povedal 11-letnik, ki je preživel le zaradi nesebične pomoči mimoidočih. Še več, če se ne bi nekdo domislil in mu v usta namestil cevi za zalivanje vrta, bi sezagotovo zadušil. Težava je bila v tem, da bolj ko so se trudili dečka izkopati, bolj je pesek drsel nazaj v jamo.Jordan se spominja, da ni mogel dovolj glasno poklicati na pomoč, da bi ga ljudje slišali. »Mama je z lopato odstranjevala pesek okoli mojega obraza. Potem ko mi je spravila iz ust, sem lahko zadihal.« Na plaži je bil tudi, ki je pomiril otrokovo prestrašeno mater in istočasno razmišljal, kako bi mu zagotovil nemoteno dihanje. Stekel je do bližjega kampa in vse razkril policistki, ki takrat ni bila v službi. Tudi ona je priskočila na pomoč. »Najprej smo mu prinesli cev za potapljanje, ki smo jo našli v nekem avtomobilu. Ko smo prišli, je bil že pošteno zakopan,« se spominja Darien.Žal ta cev ni delovala, zato so mu v usta namestili cev za zalivanje. Na pomoč je priskočil policist, ki jim je naročil, naj kopljejo luknjo proti dečku in stran od morja, saj se pesek ne bo vračal v odprtino. Po dolgih 30 minutah je bil fant rešen. Nastalo jamo so v četrtek zakopali z buldožerjem. Oblasti upajo, da bo ta dogodek v trajno opozorilo vsem družinam, ki se ne zavedajo, kako nevarno je kopati v pesku.