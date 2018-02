Izabelin (21) morilec le aretiran? »Truplo je bilo iznakaženo, nisem mogla gledati«

ZEZIKON – V Švici živeča Srbkinja Izabela Todorović (21) je izginila 3. novembra lani. V gozdu pri Zezikonu v kantonu Thurgau so zdaj našli v preprogo zamotano njeno truplo. Policija je medtem že ugotovila, da je Izabela nazadnje živela v stanovanju 36-letnega J. B. Gre za Latinoameričana, ki ima najeto stanovanje v isti občini. Od stanovanja do kraja, kjer je bilo najdena Izabela, je točno šest kilometrov.

Še pred nedavnim priprt

»Že dolgo nismo videli njegovega belega range roverja, vendar zaradi tega zagotovo nisem nesrečen,« je dejal sosed R. S. Tožilstvo je že potrdilo, da so prijeli nekega Latinoameričana in da ga preiskujejo zaradi umora. Sosedje so novinarjem Blicka še dejali, da gre za J. B., ki ima nizozemsko in venezuelsko državljanstvo. Uradnih potrdil o identiteti aretiranega sicer še ni. J. B. so tik pred božičem spustili iz pripora, kjer je bil zaradi poslov z drogo.

Izabela je zadnji esemes poslala svoji materi Violeti, v katerem je napisala, da gre po službi (delala je v restavraciji hitre prehrane) s kolegico na pijačo in da bo zjutraj prišla domov z vlakom. »Prepričana sem, da je strašansko trpela. Njeno telo je bilo iznakaženo. Rekli so mi, da bi bilo boljše, da ne vidim njenega trupla,« je še dejala mati.