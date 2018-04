Matea (17) je sedla v neznani beli avto, domov se ni vrnila

ŠIBENIK – Svojci že pet dni pogrešajo srednješolko Mateo Anaković (17). V petek je staršem dejala, da ji prva šolska ura odpade, tako da se je od doma proti zdravstveni šoli odpravila ob 14.35.



Mati Maja in oče Igor Anaković sta takoj vedela, da Matea ni prispela do šole, saj je njen dedek tam zaposlen kot hišnik, ki je opazil, da vnukinje ni v šoli. Na telefon je bila nedosegljiva. Isti večer so pogrešano prijavili policiji. Ni prvič izginila Njena fotografija je preplavila vse hrvaške portale in medije. »Upam, da se bo oglasila in vrnila domov,« je za 24sata dejal Matein oče Igor. Ob tem je dodal, da mora njegova hčerka vedeti, da jo iščejo in pozval, da naj se javi. Morebitne očividce, ki bi karkoli vedeli o njenem izginotju pa je pozval, naj informacije sporočijo policistom. Oče ne skriva dejstva, da je 17-letnica že dvakrat tako odšla od hiše, vendar se je vsakič po nekaj urah vrnila. Zato je po petih dneh zaskrbljenost staršev vsak dan večja.



Policija intenzivno preiskuje izginotje mladoletnice. Eden od Mateinih prijateljev je dejal, da jo je videl, kako je sedla v neznani beli avtomobil, nedaleč od domače hiše. Malo potem so policisti prejeli prijavo, da se dekle nahaja v Skradinu. Preiskujejo vse možne scenarije, ki jih ni malo, pri iskanju pa za pomoč še vedno prosijo občane.



Matea je visoka 160 centimetrov, srednje postave, dolge ravne lase kostanjeve barve, oblečena pa je bila v turkizno majico in modre hlače. Obute je imela zlato-črne športne copate znamke Skechers, pri sebi pa je imela tudi nahrbtnik znamke Adidas, poroča 24sata.