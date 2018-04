Marijo (49), mamo sedmih otrok, brutalno pokončal

LIPIK – Hrvaško javnost pretresa grozljivi umor 49-letne Marije, mame sedmih otrok, ki jo je nasilni mož Željko L. (54) v torek okrog 13. ure zadavil, nato pa še zažgal. Morilca so policisti našli v gozdu blizu domače hiše, kjer je brezskrbno dremal.



Ko so ga zbudili in mu odvzeli prostost, se ni upiral. Na policijski postaji so ugotovili, da je močno vinjen. Motiv za umor? Dolgoletna nesoglasja in ljubosumje. Željko si je očitno imel namen vzeti življenje, saj so pri njem našli sporočilo, v katerem je bilo zapisano: »Moja zadnja želja je, da bi skupaj ležala v grobu.«

Pogosto je bila tepena

Sosedje so zaradi grozljivega zločina v njihovi sicer mirni vasici še vedno pretreseni. Pravijo, da je bila pokojna Marija zlata ženska in mati. Željko naj bi jo pogosto pretepal, domov je namreč vsak dan hodil pijan. »Policisti so pogosto prihajali, naredili zapisnik in šli. Tako je to v naši državi. Zganejo se šele, ko je ženska mrtva,« je povedala neka soseda.



Marija naj bi premišljevala o ločitvi, toda želela si je, da bi njena najmlajša hči, 17-letna srednješolka, končala šolo in šla od doma, ona pa naj bi takrat zbrala pogum in zapustila Željka. A je bila odločitev o čakanju zanj usodna.