Maradona padel pod streli

PANČEVO – V ponedeljek ob 7.30 so pred vrtcem Kefalica odjeknili streli. Pri tem je bil hudo poškodovan MMA-borec Vladimir Jovanović Maradona. Ustreljeni Jovanović je padel na eno od vozil, srbski mediji pa ob tem poročajo, da je imel v preteklosti težave s zakonom. Nekateri celo trdijo, da je posojal denar in ljudem zaračunaval visoke obresti, zaradi česar naj bi ga tudi ustrelili.



Njegov prijatelj Dalibor Milutinović je na facebooku oznanil, da se je Jovanović prebudil iz kome in da počasi okreva. »Najhujše je mimo. Maradona je priseben in stabilen. Hvala vsem, ki ste me klicali, mi nudili pomoč in nas podpirali. Klicali so me tisti, ki resnično poznajo Maradono in vedo, da je njegova duša čista.«



Jovanovićevi prijatelji so povedali, da je pred kratkim odprl menjalnico, se umiril in začel ukvarjati s športom.