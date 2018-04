Mama pošast: dveletni hčerkici je dajala mamila

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Med preiskavo so našli podobno stekleno pipo.

Američanko s Florideso policisti zaradi drog prvič aretirali januarja, konec tedna pa znova, a tokrat so obtožbe precej hujše. Dvajsetletnica je namreč obtožena zlorabe otroka: svoji komaj dveletni hčerki je dajala kaditi drogo. Dekličini lasje in kri so bili pozitivni, ko so jo testirali na metamfetamin, so sporočili iz šerifovega urada. Test je bil pozitiven tudi na amfetamine in marihuano, preiskovalce pa je zelo šokirala visoka raven odkritega mamila, kar kaže na kronično zlorabo mamil, saj je bila deklica uživanju mamil izpostavljena večkrat.Preiskava se je začela sredi januarja, ko je nekaj ljudi preiskovalcem povedalo, da je Eckerjeva deklici dajala kaditi metamfetamin in še, da je dveletnica znala zviti džojnt. Med preiskavo doma 20-letnice so policisti našli dve stekleni pipi za kajenje metamfetamina, v obeh pa nekaj usedline; našli so tudi digitalno tehtnico in manjšo plastično vrečko z marihuano, skrito v košari z otroškimi igračkami.Rezultate testiranj so policisti dobili tedne pozneje, Eckerjevo so zdaj aretirali in je v priporu; obtožena je še nespodobnega vedenja in dajanja škodljivih snovi mladoletnim osebam v povezavi z drugim primerom. Eckerjeva je preiskovalcem priznala, da je kadila marihuano in metamfetamin, a zanikala, da bi to počela pred otrokom. Povedala je, da je marihuano kadila večer pred aretacijo, in se branila, da ni vedela, da je njena hči izpostavljena mamilom.