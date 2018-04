‘Mama iz pekla‘ sedla na vzglavnik in zadušila sina Denisa (3)

Srhljivo početje matere in mladoletnice

Priznala je grozodejstvo

Brez obžalovanja

PULJ – Medtem ko je okrožno sodišče v Ljubljani Stefana Cakića za brutalni uboj na Trubarjevi ulici v petek obsodilo na 8,5 leta zaporne kazni , je sodišče za umor na Hrvaškem izreklo eno najvišjih zaporni kazni. Na 33 let so obsodili Chiaro Pašić, mater iz pekla, kot so jo poimenovali mediji, ki je skupaj z mladoletnico zadušila triletnega sina. Obsodba je nepravnomočna, odvetnik pa je že napovedal pritožbo.Pašićeva je v sostorilstvu z mladoletnico lanskega 23. maja med 19.00 in 20.30 v stanovanju v Pulju zadušila otroka, medtem ko je ležal na hrbtu. Jutarnji list poroča, da je mladoletnica otroku na glavo položila vzglavnik, medtem ko ga je mati držala za noge, da se ne bi rešil iz primeža. Nato sta vlogi zamenjali: Chiara je menda celo sedla na vzglavnik, mladoletnica pa je držala otrokove noge. Ko je deček obležal negiben, sta ga odnesli od obale, kjer sta ga odvrgli v vodo.Mati je po dejanju policiji prijavila pogrešanje otroka. Ker pa se je možem v modrem njena pripoved zdela izredno sumljiva, so jo pri zaslišanju 'stiskali', dokler ni priznala, kaj je zagrešila, in jih odpeljala do kraja, kjer je s sostorilko truplo odvrgla.Mladoletnico, danes staro 15 let, so za do največ treh let poslali v vzgojni zavod v Požegi, od koder pa bi lahko v teoriji odšla že po šestih mesecih. Svoj brezčutni sadizem, ki niti za prihodnost ne napoveduje nič dobrega, je zločinka pokazala med sodnim postopkom: ni čutila krivde, dejanja ni obžalovala, grozoviti zločin pa je z užitkom podrobno opisala. Označili so jo za hladnokrvno in brez empatije.