»Letalo pada, razbito okno, vzemite kisikove maske«

Spustile so se kisikove maske. FOTO: Marty Martinez, FB

REUTERS FOTO: Handout Reuters

Videoposnetek groze se je razširil po svetovnem spletu, potem ko se je odvijala prava drama na letu med New Yorkom in Dallasom. Na letalu boeing 737 je bilo 150 ljudi, ko je eksplodiral eden izmed motorjev. Delec motorja je razbil okno na letalu, žensko, sedečo na sedežu ob njem, je »zgrabil« zrak in prisebni potniki so jo stežka zadržali v letalu. Hudo poškodovano so jo odpeljali v bolnišnico.Strah in groza sta zavladala na letalu, spustile so se kisikove maske, potniki niso vedeli, ali bodo preživeli. Nastalo je kar nekaj posnetkov, ki prikazujejo strah ljudi, slišijo pa se tudi številni kriki.Ena oseba je sicer umrla, vzrok okvare pa še ni znan.