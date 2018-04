Lagala, da ima raka, zbrani denar pa zapravila za zabave

Pravijo, da ima zdrav človek tisoč želja, bolan pa le eno. To drži tudi v primeru 24-letne Avstralke Hanne Dickenson (24), ki je sorodnikom in prijateljem lagala, da ima raka v zadnjem stadiju, vse to pa z namenom, da bi od bližnjih izvlekla kup denarja, ki ga je pozneje brezglavo zapravljala. In si s tem izpolnila nešteto želja.



Hanna je zaslužila 26 tisoč evrov, staršem je dejala, da denar potrebuje za zdravljenje v tujini, poroča BBC. Njena oče in mati sta prijatelje in znance prosila za donacije, kmalu je družina zbrala zajeten kupček denarja. Na sodišču so pozneje ugotovili, da je 24-letnica denar zapravila za zabave in potovanja, sodnik pa je njeno dejanje označil za podlo in nagnusno. »S tem je uničena človekova želja po tem, da pomaga sočloveku,« je dejal.



Do razkritja je prišlo, ko je eden od donatorjev na Hanninem facebooku opazil fotografije s potovanj in o vsem skupaj obvestil policijo. Sodnik ji je dosodil tri mesece zaporne kazni.