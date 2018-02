Krušna mama iz pekla: posvojene otroke imela za sužnje

VARAŽDIN – Trije otroci brez staršev so spoznali pravi pekel, potem ko jih je leta 2013 posvojila Hrvatica (67), ki naj bi bila prijazna in dobrega srca. Na severu Hrvaške naj bi dobili topel dom, a njihova krušna mama je imela svoj načrt. Namesto da bi skrbela zanje, jih je uporabila kot brezplačno delovno silo, poroča 24sata. Še pred jutranjim svitom so po njenem diktatu vstajali in odšli na tržnico prodajat zelenjavo. Če so se upirali suženjskemu delu, jih je zmerjala in pretepala.

Zoper 'peklensko mačeho' je pristojno tožilstvo že vložilo obtožnico.