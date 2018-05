Kri pred šolo: dijak (16) zabodel dve leti mlajšega vrstnika

FOTO: Starši so ga po maši doma našli mrtvega

NEGOVA - Za Mileno in Franca Šeligo, ki ga mnogi poznajo kot humorista in glasbenika Treziko, je bil letošnji praznik dela najbolj žalosten dan. Tragedija jima je vzela edinega sina, 40-letnega Gorazda Šeligo, za katerim žalujejo še sestra Darja, sorodniki, prijatelji in znanci iz Negove in Slovenskih goric. Usoda je pretrgala življenjsko nit fanta v najlepših letih, polnega elana in