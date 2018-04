Ko je prišla k njemu domov, ji je obljubil najhujšo noč v življenju

HUDDERSFIELD – Pokvarjenci nenehno prežijo na žrtve. Mednje lahko uvrstimo tudi 21-letnega Thomasa Pattona. Žrtev, ki je ne bomo imenovali, je namreč prisilil, da pride k njemu, potem ko je zagrozil, da bo nekaj storil njeni družini in uničil njeno imetje. Zaklenil je vrata, njen telefon pa nemudoma uničil. Dejal ji je: »Nikamor ne boš šla. To bo najhujša noč v tujem življenju. Pretepal te bom in posiljeval.« Zagrabil jo je, ji pokril usta in jo vrgel na zofo in jo večkrat posilil. Naslednji dan je na Pattonova vrata potrkal njen oče dekleta, ona pa je izkoristila priložnost in zbežala.



Na sodišču je bil Patton obsojen za večkratno posilstvo in ugrabitev. V svoj bran je dejal, da ji je telefon res uničil, seks pa da je bil soglasen. Dodal je še, da ima ona pač rada grobo ... Sodišče mu očitno ni verjelo.