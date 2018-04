Kje so bili reševalec iz vode in animatorki? Praznovanje se je končalo tragično

KOPRIVNICA – Kje so bili reševalec iz vode in animatorki med praznovanjem rojstnega dne na bazenu, ko je v njem obležal eden izmed osmerice otrok? Ta je, kot smo poročali, tragično umrl , policija pa preiskuje okoliščine.Kot poroča Večernji list, naj bi bilo na zabavi osem osemletnikov, vsi naj bi se izkazali za plavalce, z izjemo fantka, ki je umrl med praznovanjem. Njegovo telo je nepremično ležalo v delu bazena, kjer je t. i. deroča reka in globina vode znaša 130 centimetrov.Na praznovanju rojstnega dne so bile dve animatorki ter organizatorka zabave, na bazenu v Koprivnici pa tudi reševalec iz vode. Ljudje se sprašujejo, kje so bili v času nezgode.Policija pregleduje posnetke z bazena, odrejena je tudi obdukcija dečka.