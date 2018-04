Kaj mu je storila Nada? Ustrelil jo je v kleti restavracije

KÖLN – »Bil sem v restavraciji in takrat sem jo prvič videl. Bila je olikana in uslužna,« je novinarju povedal gost, ki se je tisti večer mudil v restavraciji. Nada V. (49) je v restavraciji Paul's delala kot natakarica, vse odkar sta se z nekdanjim partnerjem preselila v Nemčijo.



Ženska bosansko-hercegovskega porekla je, kot poroča 24sata, v petek kot običajno delala v restavraciji. Ko je odšla na kratek počitek in po pijačo v klet, je za njo odšel njen nekdanji partner. To je potrdila tudi policija.



Možakar je bil v restavraciji s prijatelji, nato pa Nado v kleti ustrelil s pištolo in sodil še sebi. Lastnica restavracije je slišala strele, v kleti pa našla grozljiv prizor: dve trupli.



Umorjena Nada naj bi imela otroke, ni pa znano, ali z moškim, ki ji je sodil.