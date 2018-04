Ivan (53) ubil mamo, nato pa gol legel v kad

PARAĆIN – Zaradi suma, da je Ivan Stanojević (53) ubil svojo mamo, mu je sodnik odredil hospitalizacijo na psihiatriji. Policija iz Paraćina je dobila prijavo o sumljivem dogajanju v sredo popoldne. Ko so policisti vstopili v stanovanje, je v njem na ves glas odmevala glasba, na tleh je ležala negibna oseba, v kadi pa gol moški.



Ivan je, kot kaže, sodil svoji mami Lilijani (84), nekdanji učiteljici srbskega jezika. V stanovanju sta živela sama, kot poroča Alo, pa so sosedje v sredo od tam slišali glasno prepiranje in kričanje.



Za Ivana pišejo, da ni imel dela, da se je dvakrat poročil in razvezal, potem pa prišel živet k mami. Menda so ga našli golega, samo v nogavicah, kasneje pa se tudi na prigovarjanje policije ni hotel obleči.