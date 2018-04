Soproga britanskega princa Williama je povila fantka

Soproga britanskega princa Williama Kate je danes v Londonu rodila sina, so sporočili iz Kensingtonske palače. To je tretji otrok para, ki že ima štiriletnega sina Georgea in dveletno hčerko Charlotte. Kate je rodila minuto čez 11. uro po lokalnem času, deček pa tehta 3,8 kilograma. Oba sta dobro, so še sporočili prek twitterja. 36-letno Kate so zjutraj sprejeli v zasebni del