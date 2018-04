Huda nesreča na reki: čolna sta se prevrnila, umrlo 17 ljudi

Zadnje truplo so našli v soboto ponoči. FOTO: Ap

Brez reševalnih jopičev

Zmajevi čolni FOTO: Fb

V soboto so v južnokitajski provinci Guangxi potekale priprave na vsakoletno dirko zmajevih čolnov. Gre za izjemno priljubljen dogodek, na katerem se v okviru festivala Duanwu pomeri več podolgovatih čolnov z zmajevo glavo, ki jih z vesli poganja na ducate ljudi.Tovrstna tekmovanja potekajo po rekah in jezerih po vsej Kitajski ter pritegnejo veliko gledalcev.Na tokratnih pripravah pa se je zgodila tragedija, v kateri je življenje izgubilo 17 ljudi, potem ko sta se prevrnila dva čolna in je na ducate ljudi popadalo v ledeno mrzlo vodo. Nesreča se je zgodila, ko sta dva čolna poskušala zapeljati čez jez in je kar 57 ljudi popadalo v vodo z zelo močnim tokom. Vse skupaj se je zgodilo pred očmi gledalcev, nekateri so dogodek tudi posneli. Na posnetkih lahko vidimo, kako se čoln približa pretočnemu jezu s strani, nenadoma pa ga potegne pod gladino.Oblasti še niso razkrile, zakaj sta se približno 20 metrov dolga čolna povrnila. Vodja reševanjasi je ogledal posnetek in povedal, da so, potem ko se je prevrnil prvi čoln, začeli reševati ljudi na drugem, ki je prišel na kraj dogodka, medtem pa so nekako prevrnili še tega. Velika težava je bila, ker večina udeleženih ni nosila reševalnih jopičev. Eden izmed reševalcev je povedal, da so na večini trupel, ki so jih potegniti na suho, poškodbe, ki kažejo na to, da so se poskušali utapljajoči se na vso moč za kaj oprijeti.Preživeli so z zadnjimi močmi plavali na kopno, medtem ko so jih reševalci poskušali z majhnimi čolni iztrgati močnemu toku pri jezu. Kmalu je na kraj nesreče prišlo na stotine gasilcev in drugih reševalcev. Na varno jim je uspelo spraviti 40 ljudi, zadnje truplo so potegnili na kopno v soboto ponoči, ko so reševalno akcijo tudi uradno končali.Dirke z zmajevimi čolni imajo sicer močan naboj, saj se na njih merijo sosednje vasi, včasih se z njimi celo rešujejo spori. Prav zato hitro prerastejo iz družabne in rekreativne prireditve v goreč športni spopad. Domačini v Guilinu, ki je zaradi visokega krasa izredno priljubljena turistična destinacija, slovijo po tem, da obožujejo veslaška tekmovanja. Policija je po nesreči prijela organizatorja treninga, saj bi morali dogodek prijaviti oblastem.