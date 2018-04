Hčerki (2) prerezal vrat, ker ni dobil azila

HAMBURG – Pakistanec, ki je v Nemčiji neuspešno prosil za azil, je med sojenjem priznal, da je svoji dveletni hčerki Aeyshi prerezal vrat in jo skoraj obglavil.



Moški, prepoznan kot Sohail A., je v Nemčijo prišel leta 2011 in tam delal nezakonito v restavraciji s hitro prehrano, a je pobegnil, ko je ubil hčerko. Pravi, da ji je prerezal vrat v obupu, ker mu niso odobrili prošnje za azil. Tožilstvo mu ne verjame in trdi, da je hčer ubil zaradi jeze in ljubosumja na ženo Lubno. Ta naj bi ga prijavila policiji zaradi nasilja nad njo, poleg tega naj ne bi hotela hčerke pustiti same v Pakistan z njim.



Pred tem je septembra 2016 poskušal zadaviti petletnega sina svoje žene iz prejšnjega razmerja.



Sohaila so po umoru našli na severu Španije, kjer so ga aretirali v prijateljevi hiši, potem ko je vložil prošnjo za nov pakistanski potni list, saj se je želel vrniti v svojo domovino.