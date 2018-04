Grozljiva smrt: namesto infuzije so ji dali formalin

Š 1UL.RU/EAST2WEST NEWS Mati je prepričana, da je šlo za kriminalno dejanje. FOTO: Fb Š 1ul.ru/east2west News

ur so v njene žile vnašali napačno tekočino.

ULJANOVSK – V ruskem mestu Uljanovsk je osebje bolnišnice zagrešilo strahoto napako, zaradi katere je umrla 27-letna ženska. Namesto da bi ji dali klasično infuzijo, so jo namreč priklopili na formalin – to je raztopina, s katero balzamirajo trupla.je bila v bolnišnici zaradi rutinske operacije, po prejemu napačne tekočine pa se je začela njena notranjost razkrajati. Nesrečnica je dva dni strahotno trpela, nato pa padla v komo. Večkrat ji je odpovedalo srce, priklopili so jo na stroj za ohranjanje vitalnih znakov. Nato so jo odpeljali v Moskvo, kjer se je za nekaj časa celo prebudila iz kome, a je na koncu umrla zaradi odpovedi več organov.»Njene noge so se nehote premikale, celotno telo se ji je treslo,« se spominja njena mama, ki je bila ves čas ob njej. »Niti sanjalo se nam ni, da so ji dali formalin. Že med operacijo so vedeli, da so naredili napako, morali bi takoj ukrepati, pa niso.« Dolgih 14 ur so v njene žile vnašali napačno tekočino.Sprva ji zdravniki niso hoteli povedati, kaj se je zgodilo. »Rotila sem jih, naj pomagajo mojemu edinemu otroku.« V želji, da bi ji pomagali, so zdravniki uporabili 52 različnih zdravil. »To je zločin. Govorila sem s kriminalističnim preiskovalcem in potrdil je, da je šlo za malomarnost. To je bil čisti umor.« Nesrečno Ekaterino so pokopali 7. aprila, kriminalistična preiskava pa še ni končana.