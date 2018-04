FOTO: Zadnji trenutki umirajočega Alfieja

Alfie je izgubil bitko z boleznijo. FOTO: Facebook

Zadnji trenutki 23-mesečnega, ki je umrl v petek zvečer, so bili srce parajoči. Malčkov očega je namreč še skušal oživiti z umetnim dihanjem, vendar je bil ves trud zaman.Alfieja so v ponedeljek zaradi neozdravljive bolezni zdravniki odklopili od aparatov, ki so mu dovajali kisik, hrano in tekočino. Čeprav so trdili, da bo le nekaj minut pozneje umrl, se to ni zgodilo in je malček živel še pet dni. V petek sta oče in mati svetu sporočila žalostno novico, da je Alfie umrl.Oče in mati sta se neutrudno borila za življenje svojega sina, za katerega sta si želela, da bi ga prepeljali na zdravljenje v Italijo, vendar ju je sodišče zavrnilo, češ da bi bilo zdravljenje nesmiselno.