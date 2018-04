FOTO: V dveh dneh izginilo osem otrok. Kaj se dogaja?

ZAGREB – Pri sosedih Hrvatih je v zadnjih dneh izginilo več otrok, ki so bili nastanjeni v mladinskih domovih. Če ste jih videli, to sporočite policiji.



Petra Petranović (17)

Kraj in datum pogrešanja: Zagreb, 12. 4. 2018.

Visoka je je 170 centimetrov, ima ravne rjave lase in oči. Je bolj suhljate postave, poslednjič pa je bila videna v Jankomiru.



Azra Ramajana Abaz (16)

Kraj in datum pogrešanja: Bedekovčina, 12. 4. 2018.

Visoka je 165 centimetrov, je srednje postave, ima rjave lase in oči. Nazadnje so jo videli v Aleji Dragutina Domjanića v Bedekovčini.



Tomislav Jelinčić (16)

Kraj in datum pogrešanja: Lug Samoborski, 12. 4. 2018.

Tomislava Jelinčića iz Pojatnega so zadnjič videli v Ulici kneza Zdeslava v Lugu Samoborskem.



Neno Bogdan (13)

Kraj in datum pogrešanja: Ivanec, 12. 4. 2018.

Nazadnje je bil viden v Ivancu v ulici Pohinsko 6. Sicer prihaja iz Murskega Središća.



Marko Harča (10)

Kraj in datum pogrešanja: Zagreb, 11. 4. 2018.

Marka Harča so zadnjič videli na Selski cesti.



Sven Trohar Halilović (11)

Kraj in datum pogrešanja: Zagreb, 11. 4. 2018.

Svena su zadnjič videli na Selski cesti.



Mauricio Tokmadžić (10)

Kraj in datum pogrešanja: Zagreb, 11. 4. 2018.

Zadnji viden na Selski cesti.



Branko Stojčević (12)

Kraj in datum pogrešanja: Zagreb, 11. 4.2018.

Branka Stojčevića so zadnjič opazili na Selski cesti.