FOTO: Sredi leta je eksplodiral motor

PHILADELPHIA - Letalo letalske družbe Southwest Airlines 1380 je bilo včeraj nekaj minut pred pol dvanajsto prisiljeno zasilno pristati v Philadelphii, potem ko je v zraku eksplodiral motor. Pri tem je skozi okno skoraj posrkalo eno potnico, sedem drugih potnikov je bilo lažje ranjenih, poškodovani so bili tudi krilo, okna in trup letala.



Boeing 737-700 je bil na poti iz New Yorka v Dallas, na njem pa je bilo 143 potnikov in pet članov posadke. Potniki so povedali, da je eksplozija uničila okno, zato je v kabini zmanjkalo pritiska. Bančnico Jennifer Riordan je skoraj posesalo iz letala, pol telesa je imela na prostem, drugi potniki so jo komaj zdržali. Na pomoč je priskočil moški v kavbojskem klobuku in jo potegnil noter, medtem ko so drugi poskušali zamašiti luknjo. Položili so jo na tla in jo držali 12 minut. Priče se spominjajo, da je bila povsod kri. Žal je 43-letna mati dveh otrok iz Nove Mehike utrpela tako resne poškodbe, da je kmalu po pristanku umrla. »Manjka nam del letala, morali bomo upočasniti,« je po eksploziji kontrolorju poletov povedala pilotka Tammie Jo Shults. »Rekli so, da je luknja in da nekdo visi ven.« Potniki so imeli srečo, saj je bila Tammie nekoč vojaška pilotka v mornarici in je letalo brez težav varno spravila na tla. Na koncu se je pogovorila z vsakim potnikom posebej.



Prvotna preiskava je razkrila, da je manjkala ena izmed elis na motorju. Prav tako so našli znake, da je bila kovina oslabljena, zato sumijo, da se je odlomila. »To je zelo nenavadno, zato ta primer jemljemo z vso resnostjo,« je povedal vodja preiskovalnega urada Robert Sumwalt in dodal, da bo preiskava trajala med 12 in 15 meseci. Gasilci so po pristanku letala opazili manjši požar v enem od motorjev in ga pravočasno pogasili.