FOTO: S kombijem v množico: 9 mrtvih, 16 ranjenih

S kombijem je zapeljal v množico. FOTO: Reuters

TORONTO – Voznik belega kombija, ki je danes v Torontu zapeljal v množico ljudi na pločniku, je ubil devet ljudi, 16 pa ranil, so po poročanju francoske tiskovne agencije sporočili iz policije v Torontu. Voznik je po incidentu s kombijem zbežal s prizorišča, a so ga kasneje aretirali.Do incidenta je prišlo ob 13.30 po lokalnem času (ob 19.30 po srednjeevropskem času) na križišču ulice Yonge in avenije Finch, in sicer v mestnem predelu North York, ki je znan po številnih trgovinah in restavracijah. Po navedbah prič naj bi voznik kombija s ceste zapeljal na pločnik. Policija je po dogodku zaprla območje, prekinili so tudi podzemni promet.Toronto je bil v nedeljo in danes prizorišče zasedanja zunanjih ministrov skupine G7, ki so govorili o konfliktu v Siriji in Ukrajini ter drugih političnih temah.Po poročanju medijev naj bi bil napadalec 25-letni, ki so ga ujeli nekaj ulic stran od kraja napada. Minassian je študent univerze Seneca iz Severnega Yorka, ki stoji v bližini napada. Motiv za napad še ni znan, Minassian pa naj bi tik pred napadom zapisal o »največjem gospodu. Ta je leta 2014 v Kaliforniji ubil šest ljudi, najmanj 12 pa jih je ranil.Njegovi znanci in sošolci so medijem razkrili, da ni imel pravih prijateljev in da se je vedno držav ozadju.