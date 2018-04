FOTO: Po mestu vzniknili plakati žensk. Poglejte, kaj sta storili

LAZAREVAC, PROKUPLJE – Če oddajate nepremičnino, je verjetno eden vaših največjih strahov, da dobite nerednega plačnika. Ali pa celo takega, ki sploh nima namena plačevati. To se je zgodilo Slobodanu Živaljeviću iz Lazarevca, ki je nato pomoč iskal na policiji.



Zaradi šibkega zdravja je mamo prepeljal k sebi v Lazarevac, kjer je kasneje tudi preminila, vmes pa je želel nekoga v hiši, da bi skrbel zanjo. Javili sta se hčerka in njena mati. Kar pet mesecev jima je hišo oddajal, a najemnina ni prihajala. Po petih mesecih mu je sosed sporočil, da sta se izselili. »Ko sem preveril, sem imel kaj videti. Pol stvari je manjkalo, dolg za elektriko in najemnine pa je šel v nebo,« pripoveduje Živaljević.



Primer je prijavil policiji, možje v modrem pa so mu povedali, da bodo od najemnic vzeli izjave, a bo težko kar koli dosegel. Pojasnili so mu, da ju lahko obtožijo kraje, ker pa nimata rednih prilivov, ju za ukradeno ne bodo mogli bremeniti.



Besni Slobodan ni želel, da bi jima še kdo nasedel, zato je mesto polepil s fotografijami najemnic in pripisal, kaj sta storili. Ko se je mlajša opazila na plakatih, ga je poklicala in dejala, da tega ni zagrešila ona, temveč njena mama, in da ni lepo, da je objavil tudi njeno fotografijo. Živaljević pojasnjuje, da ju je, še preden se je lotil plakatov, klical, a se nista nikoli odzvali.



Pravi, da se bo verjetno moral posloviti od najemnin in sam poravnati nastale dolgove, želi pa opozoriti ostale, da naj bodo previdni.