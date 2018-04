FOTO: Novorojenko odvrgli v jašek

Prepričana je, da je to bila usoda.

PORT ELIZABETH – Zgodaj zjutraj je 63-letnaiz južnoafriškega mesta Port Elizabeth sprehajala svojega jazbečarja. Kosmatinec je nenadoma začel glasno lajati v odtoku iz bližnjega jarka. Slišala je nenavaden zvok, se spustila na kolena in z grozo ugotovila, da globoko v jašku joče dojenček. Panično je začela mahati z rokami, da bi ustavila vozila, ki so peljala mimo. Ustavil je 60-letniin se tudi sam prepričal, da sliši otrokov jok. S pomočjo kovinske palice, ki jo je imel v avtomobilu, sta umaknila betonski pokrov in Cornie se je spustil dva metra globoko v jašek. Tam so ga nemudoma napadle rdeče mravlje. »V jami je bilo tako tesno, da sem se moral spustiti na kolena, nisem pa se mogel skloniti, zato sem tipal za otrokom s svojimi rokami. Mravlje so me grizle po nogah, nato sem otipal nogo in končno zagledal otročiča. Zavedel sem se, da je to kraj zločina, zato sem vse skupaj fotografiral.« Otroka je previdno dvignil iz jaška, imel je srečo, da ga niso napadle mravlje.Reševalci so deklico zdravili zaradi podhladitve, še vedno je imela pritrjeno popkovino. Imela je težave z dihanjem, zato so jo hitro odpeljali v bolnišnico.Policistkaje pojasnila, da je moral nekdo umakniti pokrov jaška, odnesti otroka v odtok in ga tam odložiti. »Pozivamo vse priče in otrokovo mater, da se nam oglasi. Primer obravnavamo kot prikritje poroda in zapustitev otroka.« Charmaine je razkrila, da psa običajno ne sprehaja po tej poti, prepričana je, da je vmes posegla usoda. »Mati, ki je pravkar rodila otroka, zagotovo ni mogla sama dvigniti betonskega pokrova,« je prepričana Charmaine. Deklica, ki je v jašku ležala več ur, je medtem že okrevala. Osebje bolnišnice ji je dalo ime, če se prava mati ne bo oglasila, ji bodo poiskali novo družino.