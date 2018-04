FOTO: Kanibal slikal z žrtvino krvjo

Venezuelčan Luis Alfredo Gonzales Hernandez je policiji priznal, da je umoril moškega in pojedel del njegovega trupla, s krvjo pa nato ustvaril umetniško sliko. Domačini iz venezuelske vasice, kjer je živel, so ga že dlje klicali kanibalski umetnik in možje postave so na njegovem vrtu res našli več posmrtnih ostankov, za katere sklepajo, da so človeški, dokumente različnih ljudi pa tudi precej slik, ki so jih zdaj poslali na analizo, da bi pokazala, ali je tudi v teh primerih Luis namesto rdeče barve uporabil človeško kri. Policistom je dejal, da naj bi šlo za bizaren pogreb, saj da ga je moški najel in ga sam prosil, naj ga ubije, poje del trupla in z njegovo krvjo in pepelom ustvari umetnino.



Kanibalizem je sicer skrb vzbujajoče pogost zločin v Venezueli. Leta 1999 je bil denimo Dorancel Vargas Gomez spoznan za krivega umora najmanj desetih ljudi, ki jih je pozneje pojedel. Na žrtve je brezdomec, ki se ga je po aretaciji prijel vzdevek andski Hannibal Lecter, prežal v parku v San Cristobalu. Je najbolj znan in krvoločen kanibal v tej južnoameriški državi, ustavil pa se ni niti za rešetkami. Po prvi aretaciji zaradi kanibalizma so ga leta 1995 poslali na psihiatrično zdravljenje, a mu je uspelo pobegniti in tri leta je živel na videz normalno življenje, sicer v hudi revščini, a brez kanibalizma oziroma umorov. Najbolj aktiven je bil med novembrom 1998 in januarjem 1999, ko je veliko moril.