FOTO in VIDEO: Oče žrtve na sodišču planil na pedofila

EATON – »Prosim vas, da mi kot del kazni dovolite pet minut v zaprti sobi s tem demonom,« je bila želja Randalla Margravesa na sojenju nekdanjemu zdravniku ameriške gimnastične reprezentance Larryju Nassarju. Ko je sodnica željo očeta ene izmed žrtev zdravnika zavrnila, je Margraves skočil proti obtoženemu in hotel z njim fizično obračunati. Varnostniki so ga zadržali, še preden je lahko prišel do Nassarja.

Margraves je oče Lauren in Madison Margraves, dveh mladih žensk, ki sta na sojenju v Michiganu spregovorili o tem, kako ju je Nassar spolno zlorabil, tik preden je njun oče planil na pedofilskega zdravnika.

Primer je šokiral ZDA. Nassar je priznal krivdo po desetih točkah obtožnice o kriminalnem spolnem vedenju. Med sojenjem je priznal, da je zlorabil svoj položaj in spolno zlorabljal dekleta pod pretvezo, da jih zdravi.

Doslej je med dvotedenskim sojenjem spregovorilo okoli 150 deklet in žensk, ki so opisale, kako jim je njegovo zloraba spremenila življenje. Med njegovimi žrtvami sta tudi dobitnici zlate olimpijske medalje Aly Raisman in Jordyn Wieber.