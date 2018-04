FOTO in VIDEO: Kombi zapeljal v množico ljudi

Več ljudi je bilo poškodovanih. FOTO: Reuters

TORONTO – Bel kombi je danes v Torontu zapeljal v množico na pločniku in več ljudi povozil. Poškodovanih jih je približno 10. Voznik je po incidentu s kombijem zbežal, a so ga kasneje aretirali. Motiv za napad še ni znan.Torontska policija je na twitterju sporočila, da še nima točne ocene o poškodovanih. S posnetkov na spletu je vidno, da so na prizorišču urgentne službe.Do incidenta je prišlo ob 13.30 po lokalnem času (ob 19.30 po srednjeevropskem času) na križišču Ulice Yonge in Avenije Finch, in sicer v mestnem predelu North York, ki je znan po številnih trgovinah in restavracijah. Po navedbah prič je voznik kombija s ceste zapeljal na pločnik. Policija je po dogodku zaprla območje, prekinili pa so tudi podzemni promet.Toronto je bil v nedeljo in danes prizorišče zasedanja zunanjih ministrov skupine G7, ki so govorili o konfliktu v Siriji in Ukrajini ter drugih političnih temah.