Enajstletnice lagale, da jih je učitelj zlorabljal

AUCKLAND – Tri osnovnošolke, ki so pred časom učitelja neke osnovne šole v novozelandskem Aucklandu obtožile spolne zlorabe, so priznale, da so lagale, ker so želele, da bi ga odpustili. Moški naj bi dejal, da so 11-letnice z lažmi uničile njegovo življenje.



Učenke so trdile, da jih je učitelj grabil za lase in jih božal po prsih. Ko so se vpleteni znašli na sodišču, se je ena od domnevnih žrtev zlomila in priznala, da je lagala o tem, kaj naj bi se dogajalo. Oglasil se je tudi fantek, ki je lagal, da je bil priča učiteljeve zlorabe. Pozneje je izjavil, da so učenci lagali, ker so si želeli, da bi učitelj dobil odpoved.



»Ko je sodnik odločil, da nisem kriv, se mi je od srca odvalil kamen, hkrati pa sem bil besen, ker so morali moji starši, sorodniki in prijatelji prestati pravi pekel,« je učitelj povedal za New Zealand Herald. Dodal je, da bo ob pomoči svojih bližnjih poskušal znova zaživeti normalno življenje.