Drama v Splitu: Razstrelil bom sebe in lokal

SPLIT – V Splitu je Ante Čulić, lastnik Plave lagune, ob 15. uri poklical na policijo in dejal: »Zaklenil sem se v lokal. Okoli sebe in objekta sem postavil eksplozivna sredstva. Razstrelil bom sebe in lokal.« Za tako radikalno potezo se je odločil zaradi odločitve ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo, ki je sprva odločilo, da mora porušiti teraso, nato pa je njegovemu sosedu izdalo odločbo za njeno uporabo. »Že tri leta se borim s kriminalci ministrstva za pomorstvo, kjer so me vsi izigrali in dejali, da se to ne da rešiti,« je dejal za Index. Zgolj blef

Okolico so evakuirali in zaščitili mesto dogajanja. Ko so prišli tja, so se pričeli pogajati, Čulića pa so k predaji pozvali tudi meščani. Ta se je predal, policisti pa so pregledali prostore in ugotovili, da je nezadovoljni gostinec le blefiral in da ni imel bombe.



Čulić je za hrvaške medije že pred časom pojasnil dogajanje okoli terase. Pravi, da sta jo skupaj postavila s prijateljem, ki je že umrl, zdaj pa mu sodišče narekuje, naj teraso, ki jo je naredil sam, preda drugemu. Pravi, da je to nepravično in da želi, da če se terasa poruši, naj se na njej naredi to, kar je predpisano po zakonu, ne pa da podeli ministrstvo koncesijo drugemu.