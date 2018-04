David je kriv, nosečo Kristino pokončal s 73 vbodi

ZAGREB – Sodišče je odločilo: David Komšić (20) je kriv. Na posebno okruten način je umoril Kristino Krupljan (19). Sodnica je povedala, da je dekle zabodel kar 73-krat in jo še 15-krat porezal, in ga poslala v zapor za 30 let.



Ob izreku sodbe je oče uprizoril sceno in vzklikal, da gre za otroka. V policijskem spremstvu je moral nato zapustiti sodno dvorano.



David Komšić je na sodišču zatrjeval, da ni kriv, odvetnik pa je vztrajal, da je bil v trenutku dejanja neprišteven. Druga stran pa je bila neusmiljena. V obtožnici je zapisano, da je šlo za izredno okruten uboj, za maščevanje, čeprav je vedel, da ima razmerje z drugim moškim in da je noseča. Žrtev se je poskušala braniti, a je bil zanjo premočan. Povedala je še, da se je Kristina smrti zavedala in da je pri tem trpela, zaradi česar je bilo dejanje še posebej okrutno.



Komšiću so sodbo izrekli leto in dva meseca po dejanju.